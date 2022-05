Höheres Verlaufstief weckt Kaufinteresse

Barriere bei 14.154 Punkten lokalisiert

In Sorge vor der am Mittwoch stattfindenden Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank haben die Börsianer den DAX am Montag um -0,8 % schwächer in den Tag starten lassen. Während des Tages sorgte dann der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im April für Unsicherheit. Er lag zwar mit 54,6 Punkten über den Vorabschätzungen von 54,1 Punkten, dennoch war es der dritte Monat mit einem Rückgang im Vergleich zum jeweiligen Vormonat. Nach einem temporären Abverkauf konnte sich das deutsche Börsenbarometer bis zum Handelsende auf -1,3 % erholen. Charttechnisch wurde dadurch das Kaufsignal der überverkauften Slow Stochastik verteidigt und gleichzeitig ein höheres Verlaufstief im Chartbild etabliert. Dieses Sprungbrett wird heute für einen Kurssprung in Richtung des GD 50 genutzt. Er notiert bei 14.151 Punkten und liegt damit marginal unter dem GD 20, welcher bei 14.154 Punkten (Widerstand 1) verläuft. Sollten diese Hindernisse in den kommenden drei Tagen nachhaltig überboten werden, könnten die entstehenden Kaufsignale wiederum Anschlusskäufe in Richtung des Hochs vom 22. April bei 14.372 Punkte (Widerstand 2) auslösen. Am heutigen Tag stehen insbesondere die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland für den Monat April sowie die JOLTs Stellenangebote für März im Fokus der Investoren. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +1,0 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 13.560 Punkten (Unterstützung 2) fällt.